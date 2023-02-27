Malatya'da enkaz başında bekleyen vatandaş: Ellerim kopsun onlara oy verdim

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğünde depremde yıkılan binadan 3 kişi enkazdan kurtarıldı. Enkaz başında bekleyen bir vatandaş iktidara tepki gösterdi.

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Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğünde deprem sırasında yıkılan binalarda bulunan bir baba-kız ile 70 yaşlarındaki bir erkek, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı’nın ilk tespitlerine göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde bugün saat 12:04’te meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Malatya genelinde 29 bina yıkıldı. Depremde ilk belirmelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 69 kişi de aralandı. 

BABA-KIZ VE 70 YAŞLARINDA BİR ERKEK ENKAZDAN SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Malatya Şeyh Bayram Mahallesi’nde bir baba-kız ile Zaviye Mahallesi’nde 70 yaşındaki bir adam, eşyalarını almak için girdikleri evlerinin yıkılması üzerine enkaz altında kaldı. Baba-kız ve 70 yaşlarındaki erkek, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından enkazdan sağ olarak çıkarıldı. 

Bölgede inceleme yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağababa, İzmir Milletvekili Bedri Serter ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, enkaz altında kalan baba ile kızın yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

YURTTAŞ İSYAN ETTİ: BENİM BU ELLERİM KOPSUN ONLARA OY VERDİM

Enkaz başında bekleyen bir yurttaş ise Veli Ağbaba'ya derdini anlatarak; "Vekilim bu bostan başının hesabını kim soracak? Bunların hesabını kim verecek? Cenazemizi layıkıyla gömdük diye marifet görüyorlar. Allah'ından bulsunlar. Benim bu ellerim kopsun onlara oy verdim. Allah benim de belamı versin. Onlara oy verdiğim güne lanet olsun" dedi.

 
 
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