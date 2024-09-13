Hasat Başladı: Çiftçiler Tonlarca Kavun Toplayıp Satmaktan Vazgeçti

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde deseni, kokusu, tadı ve uzun dayanmasıyla ünlenen Kırkağaç kavununda ilk hasat yapıldı. Bu yıl 30 bin ton rekoltenin beklendiği hasat geçtiğimiz yıla göre 1 ay geç başladı. Çiftçiler, kilogram fiyatının kış aylarında 2 kat artması nedeniyle kavunları satmaktan vazgeçip depolara kaldırdı.

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Hasat Başladı: Çiftçiler Tonlarca Kavun Toplayıp Satmaktan Vazgeçti - Resim: 1

Özellikle kış sofralarının vazgeçilmezi haline gelen Kırıkağaç kavununda hasat başladı. Deseni, kokusu, tadı ve uzun dayanmasıyla ünlenen Kırkağaç kavununda hasat, yaz yağmurları nedeniyle yaklaşık 1 ay gecikti. Yaklaşık 30 bin ton rekoltenin beklendiği hasat sonrası kavunlar Türkiye'deki özel restoranlar, manav ve marketlerin yanı sıra ihracata gönderilecek.

50 yıldır Kırkağaç'ta kavun ekimi yaptıklarını söyleyen çiftçi Alaattin Sarıaslan, “Yaklaşık 50 yıldır Kırkağaç'ta çiftçilikle uğraşıyorum. Kavun üretimi için mücadele ediyorum. Şimdilik hasadımızı yaptık. Daha sonra bu kavunlarımızı depolara taşıyoruz. Kapalı ve muhafazalı yerlerde kışa kadar bekletilmesini sağlıyoruz. Mecburen çiftçimizin daha çok faydalanabilmesi için kavunlarımızı asıyoruz. İnşallah hayırlısı olur” diye konuştu.

10 bin dekarlık alanda 30 bin tonluk rekolte hedeflediklerini söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, "Bu sene meşhur Kırkağaç kavunumuzun hasadı biraz gecikti. Onun da sebebi ekim zamanı yağmurların bol olmasından dolayıdır. Her sene 15 Ağustos'ta hasat başlardı ama bu yıl eylül ayına geldik. Ama kavunlarımız her zamanki güzelliğiyle, her zamanki tadı, nefasetiyle, aromasıyla hasat edilmeye başladı. Bir hasat sezonunun daha heyecanını yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu tarla 10 dekarlık bir tarla. Üreticimiz buradan kavunlarını kesip depolara götürüyor. Bizim kavunlarımız en büyük özelliği dayanıklı olması. Bunları kış aylarında satmak için depolarımıza koyuyoruz" dedi.

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