Evinin anahtarını unuttu, balkondan evine girmek isterken balkon demirine sıkıştı

Olay, Adapazarı ilçesi Çukurahmadiye Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir vatandaş evinin anahtarını unuttu.

Birinci katta bulunan eve balkondan girmeye çalışan vatandaşın ayağı balkon demirine sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde mahsur kalan vatandaş kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA