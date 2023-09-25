İstanbul'da yolda buldu, suçüstü yakalandı!

İstanbul Büyükçekmece'de polis ekipleri, kapüşonlu ve eli yüzü kapalı bir şahsı, ATM'de yolda bulduğu kartla para çekmeye çalıştığı sırada suçüstü yakaladı.

İstanbul Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevine çıktı.

Devriye sırasında polis ekipleri kapüşonlu ve eli yüzü kapalı bir şahsın bir bankaya ait ATM’ye gittiğini fark etti. Durumdan şüphelen sivil polis ekipleri şahsı takibe aldı. Şüpheli şahsın arkasında beklemeye başlayan polis, kameradan yüzünü saklayarak kartla işlem yaptığını gördü. Bunun üzerine şahıs gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

Şahıs ifadesinde, sahilde bulduğunu ve akabinde kartın şifresini bulabileceğini düşündüğünü ve kartın içinde para varsa eğer kullanacağını belirterek itiraf etti.

İstanbul'da yolda buldu, suçüstü yakalandı! - Resim : 1

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüpheli Ramazan Birgin'in emniyette yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Şüpheli şahsın yakalanma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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