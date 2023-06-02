Erzurum'da canını zor kurtardığı anlar kameralara yansıdı!

Erzurum’da meydana gelen gondol kazasında, genç adam kendini son anda kurtararak adeta ölümden döndü.

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Erzurum Olimpiyat Parkı içinde bulunan ve her gün binlerce insanın geldiği lunaparkta yaşanan kaza, yürekleri ağızlara getirdi.

Lunaparktaki gondolda eğlenmek isteyen iki arkadaştan birisi, hareket halindeki gondola bindi ancak diğeri geride kaldı. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, gençlerden diğerinin de harekete etmeye başlayan gondola binmeye çalıştığı görüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Bu esnada dengesini kaybederek aşağıda bulunan boşluğa düştü ve yaralandı. Çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesiyle ambülansa alınan şahıs, daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yapılan müdahale sonrası genç adamın sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme yapan polis, lunaparkta kazanın meydana geldi alanda inceleme yaparak yetkililerin ifadesini aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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