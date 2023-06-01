Köylülerin kabusu olan çakal fotokapanda: Çakal kardeş yakamızı bırak

İki ay önce büyük umutlarla diktikleri salatalıkların hasadına başlayan üreticilerin seralarına yırtıcı hayvanlar dadandı. Uluma sesinden çakal olduğu tahmin edilen hayvanlar ürünleri ısırıp parçaladı. Önce doğaya et parçası bırakan köylüler, seraların önünde alarm zili takıp, tel çekmeleri ve korkulukları yenilemelerine rağmen aldıkları önlemler yetersiz kalınca resmi kurumlara müracaat etti. Bunun üzerine köyde bir hafta önce 3 noktaya fotokapan kuruldu. Görüntülerde seraların içinde dolaşıp ürünleri ısıran hayvanın çakal olduğu belirlendi.

Hasat başı başlarına bela olan çakallardan dert yanan genç çiftçi Şeref Ürker, “Başımız çakal sürüsüyle dertte. 3, 4 tane gördük. Çakallarla mücadele ediyoruz. Zararımız çok. Çare bulunmasını istiyoruz” dedi.