Arnavutköy’de 3 katlı metruk binada korkutan yangın

Arnavutköy’de yeşillik alanın ortasında bulunan 3 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, alev alev yanan çatı havadan görüntülendi.

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Edinilen bilgiye göre, saat 18.15 sıralarında Boğazköy İstiklal Mahallesi Türksoy Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı metruk binanın çatısında yangın çıktı. Uzun süredir boş olduğu öğrenilen 3 katlı metruk binanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıktığı binanın bulunduğu mahallede 35 yıldır yaşadığını söyleyen Mustafa Kurt, "Bu binayı biz yaptık ancak yıllardır sahipleri gelmiyor ve ilgilenmiyor. Bu sefer madde bağımlıları burayı mesken tuttu yıllardır bu şekilde burası. Kapılarını, camlarını sökerek sattılar daha önce, bu sefer de çatıyı yaktılar. Bugün çıkan yangında herhangi bir yaralanan yok ama bizi tedirgin ediyor. İnsanlar geçerken de tedirgin oluyor. Yetkililerin bu konuda yardımcı olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yangın anı ve ekiplerin söndürme çalışmaları da aynı zamanda dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde metruk binanın etrafının yeşillik alanlarla kapandığı görüldü.

Kaynak: İHA

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