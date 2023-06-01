Seyir halindeki TIR alev aldı, sürücü canını son anda kurtardı

Edirne’nin Kırcasalih Beldesi'nde seyir halindeki TIR'ın dorse kısmının alev alev alması sonucu çıkan yangında, sürücü canını son anda kurtardı.

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Edirne'nin Kırcasalih Beldesinde seyir halindeki tırın dorse kısmının alev alev alması sonucu çıkan yangında, sürücü canını son anda kurtardı. TIR'ın dorsesi yanarak yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde Edirne-Uzunköprü karayolu Kırcasalih beldesinde meydana geldi. Seyir halindeki tırın dorsesi, bilinmeyen sebeple bir anda alev aldı. Durumu fark eden sürücü, TIR'ı durdurup, araçtan inerek canını son anda kurtardı. TIR'ın dorsesi ise alev alev yandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sebebiyle Edirne-Uzunköprü karayolunda yaklaşık 45 dakika trafik tek şeritten devam etti. Ekiplerin müdahalesinin ardından yol tekrar normal akışına döndü. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
trafik
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