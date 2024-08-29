Elektrikte Yeni Dönem Başlıyor! Tüm Aboneleri Kapsayacak

Evlerde elektrik aboneliğiyle ilgili pek çok işlemin cep telefonundan yapılmasını sağlayacak yeni sistem, 1 Ocak 2024 tarihinde devreye girmişti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) taslağına göre hazırlanan projede, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.





Akıllı elektrik sayaçları üzerinden, Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) oluşturulmuş ve Türkiye genelindeki elektrik dağıtım sistemine bağlı sayaçlar, bu sisteme bağlanmıştı.

Uygulama sayesinde elektrik sayacı ve merkezi yazılım arasında kurulacak iki yönlü haberleşmeyle elektrik tüketim verileri doğrulanıp saklanabiliyor. MASS sistemi, modem, merkezi haberleşme yazılımı, haberleşme protokolü, veri yoğunlaştırıcı ve kullanıcı mobil uygulamasından oluşmakta.