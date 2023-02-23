Elazığ'da ağır hasarlı binalara 'naylon şeritli' önlem!

Elazığ'da Ocak 2020'de meydana gelen 6.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 5 bina yıkılmış toplam 37 kişi de hayatını kaybetmişti. Bu depremde kentteki bazı binalar ağır hasar görmüş, yıkım çalışmaları da başlatılmıştı.

Elazığ'da depremden sonra ağır hasarlı binalar bir bir yıkılırken, 6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremde de bir bina yıkıldı. Yaklaşık bin bina da acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildi. Acil yıkılacak ve ağır hasarlı binaların önlerine sadece şerit çekilmesi tepki topladı.

Kaynak: İHA