'Depremde hayatını kaybeden kızım, evcilik oynuyoruz sanıyordu'

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ilk depremde Malatya Şira Pazarı'nda bulunan Hal Binası yıkıldı. Enkaz altında kalan Seçkin ailesinden baba Erkan (37) ve kızı Helin Hanım (8) hayatını kaybederken büyük kızları Ceren (14) 2 saat sonra, anne Fatoş ise 50 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartıldı.

Anne kız, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. 14 gün boyunca yoğun bakımda kalan anne kız, servise çıkartıldı. Binanın yıkılmasının 4 saniye bile sürmediğini belirten anne Seçkin, eşinin kızlarının üzerine eğilerek siper olduğunu söyledi. Enkaz altındayken 112'yi arayıp yardım istediğini ve eşinin arkadaşlarına konum attığını dile getiren Seçkin, büyük kızının sürekli ağladığını, küçük kızının ise evcilik oynadıklarını sandığını söyledi. Bir kızının cennete gittiğini diğerinin ise kendine kaldığını aktaran Seçkin, hastaneden çıkınca ilk gidecekleri yerin eşi ve kızının mezarı olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA