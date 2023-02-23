Gamze Taşcıer, deprem bölgesinden Fahrettin Koca'ya seslendi: 'Personelinizi gönderin'

CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremden etkilenen Hatay'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi.

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CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Gamze Taşcıer, Twitter hesabından yaptığı video paylaşımıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslendi.

Taşcıer, paylaşımında "Hatay Devlet Hastanesi'nin yanında kurulan eczanede kaos hakim. Burada 24 saat 7 eczacı meslektaşım çalışıyor ama yetişmeleri mümkün değil. Sağlık Bakanı @drfahrettinkoca'ya çağrı yapıyorum; buraya eczacı personelinizi gönderin." ifadelerini kullandı.

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