Adıyamanlı depremzede: Çocuklarımız çok üşüyor, bu insanlar çoğu kez çorba bile bulamıyor

Kahramanmaraşlı merkezli depremler sırasında Adıyaman’da evi yıkılan tütün üreticisi Sevgi Akman, üç aile tek bir çadırda yaşamaya çalıştıklarını ve ısınma sorunu yaşadıklarını söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından 18 gün geçmesine karşın deprem bölgelerindeki yurttaşlar, hâlâ çadır ve ısınma sorununun devam etmesinden yakınıyor. Adıyaman’ın merkez ilçesine bağlı Uzunköy’de tütün üreticiliği yapan Akman Ailesi, köydeki evleri yıkıldığı için kalabalık bir akraba grubuyla aynı çadırda yaşamaya çalışıyor. 

"KENDİMİZ İÇİN DEĞİL, ÇOCUKLARIMIZ İÇİN"

Çadırlarda yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı’na anlatan Sevgi Akman, şunları söyledi:

“Çadırlarımız var. Dışarıda değiliz ama çok soğuk. Kendimiz için de değil, çocuklarımız için… Çocuklarımız çok üşüyor. Dikili binalarımız görünüyor ama içerisinde insan yok. Adıyaman’da ev denilen bir şey kalmadı. Buradan devletimize sesleniyoruz. Herkes kendi evinde sıcak sıcak oturup çorbasını içerken bu insanlar çoğu kez çorba bile bulamıyorlar. Konteynerlerin bulunduğu yere asker konulmuş ama bazılarına yiyecek getirilip ikişer üçer verilirken bazılarına hiç verilmiyor. Bu tür haksızlık da yapılıyor. Bunu çoğu kez görüyoruz ama elimizden bir şey gelmediği için buna çok üzülüyoruz. Devletimizin haksızlık yapmayıp herkese adil davranmalarını istiyoruz.”

Kaynak: ANKA

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