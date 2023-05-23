Tadı da farklı aroması da: Dağ çileğine yoğun ilgi

Düzce'de 2 yıl önce dağ çileği üretiminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefiyle başlatılan proje bu yıl büyüyerek devam ediyor. Dağıtılacak fide sayısının 2 yıl içinde 8 binden 300 bine çıkarıldığı proje, çiftçilerin de yüzünü güldürüyor.

Düzce İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün, dağ çileği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefiyle 2 yıl önce başlattığı proje, bu yıl da devam ettiriliyor. Proje çerçevesinde çiftçilere ücretsiz fide dağıtımı başlatılmış ve 2 yıl önce 8 bin dağ çileği toprakla buluşturulmuştu. Bu yıl projede dağıtılacak fide sayısı büyütülerek, 300 bine çıkartıldı. İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, dağ çileği üretimi yapmak isteyen çiftçilere ücretsiz fide dağıtıyor.

Kaynak: İHA