Otobüs şoförü tartıştığı sürücünün önünü keserek aracın camlarını kırdı

Ankara’da bir otomobil sürücüsü, kırmızı ışıkta geçtiği için özel halk otobüsü şoförü ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle otobüs şoförü otomobile saldırarak camlarını kırdı.

Ankara’da bir otomobil sürücüsü ile özel halk otobüsü şoförü tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle otobüs şoförü otomobile saldırdı. İddialara göre otomobil sürücüsü Yusuf Emin Özipek, trafikte seyrederken önündeki özel halk otobüsü şoförüne kırmızı ışıkta geçtiği için tepki gösterdi. Otobüs şoförü Ersin H.’nin de sert bir şekilde karşılık vermesi ile tartışma büyüdü.

Hızını alamayan Ersin H., Yusuf Emin Özipek ve kardeşleri Furkan Özipek ile Muhammet Özipek’in bulunduğu aracın önce önünü kesti daha sonra da otobüsten inerek elindeki sert cisim ile araca saldırdı. Ersin H.’nin otomobilin camlarını kırdığı ve araca maddi zarar verdiği görülürken o anlar otomobildeki Özipek kardeşlerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İHA

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