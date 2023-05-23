Tavuk dönerin içerisinden uyuşturucu çıktı

Kastamonu’da polis ekipleri tarafından üst araması yapılan iki şahsın yanında bulunan tavuk dönerin içerisinde metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şahıs tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, iki şahsın piyasaya sürmek için Kastamonu’ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi.

Ekipler tarafından takibe alınan B.A. ve İ.A. isimli şahısların üzerinde arama yapıldı. Şahısların yanında bulunan tavuk dönerin içerisine gizlenmiş 43,77 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili B.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Uyuşturucu

Benzer Videolar

Halı sahada hayat kurtaran müdahale Halı sahada hayat kurtaran müdahale
Amatör balıkçı ne yapacağını şaşırdı: Köpek balığı ile kısa bir muhabbetimiz oldu Amatör balıkçı ne yapacağını şaşırdı: Köpek balığı ile kısa bir muhabbetimiz oldu
Türkiye yeniden sandık başına gidecek: İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi sürüyor Türkiye yeniden sandık başına gidecek: İstanbul Havalimanı’nda oy verme işlemi sürüyor
Otobüs şoförü tartıştığı sürücünün önünü keserek aracın camlarını kırdı Otobüs şoförü tartıştığı sürücünün önünü keserek aracın camlarını kırdı
İstanbul Taksim'de gece kulübünde dehşet anları: Alev alev yandılar! Taksim'de gece kulübünde dehşet anları: Alev alev yandılar!
Fenomen Onur Yıldız’ın yeni aldığı 14 milyonluk aracı kazaya karıştı Fenomen Onur Yıldız’ın yeni aldığı 14 milyonluk aracı kazaya karıştı
Evcil hayvanınızda bu şikayetler varsa dikkat! Ölümle sonuçlanabilir Evcil hayvanınızda bu şikayetler varsa dikkat! Ölümle sonuçlanabilir
Sinop’ta polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu ve 11 pasaport çıktı Sinop’ta polisin durdurduğu otomobilden uyuşturucu ve 11 pasaport çıktı
Elektrik firması çalışanlarının 25 metrede zorlu onarım çalışması Elektrik firması çalışanlarının 25 metrede zorlu onarım çalışması
Taksim’de dilencilerin para kavgası kamerada Taksim’de dilencilerin para kavgası kamerada
Adeta sahte içki fabrikası kurmuşlar... 38 tonun üzerinde sahte alkol yakalandı Adeta sahte içki fabrikası kurmuşlar... 38 tonun üzerinde sahte alkol yakalandı
Ceylanpınar’da dolu hayatı felç etti: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi Ceylanpınar’da dolu hayatı felç etti: Çatı çöktü, ağaçlar devrildi
ÇOK OKUNANLAR
Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı: İşte yeni memur ve emekli maaşları tablosu Memur ve emekli zammı için rakam ortaya çıktı: İşte yeni memur ve emekli maaşları tablosu
Haziran ayının en şanslı 3 burcu belli oldu: Kariyerlerinde 10 basamak birden yükselecekler Haziran ayının en şanslı 3 burcu belli oldu
Dikkat çeken veriler: İşte 28 Mayıs'ta seçimin kaderini değiştirebilecek 19 il! Dikkat çeken veriler: İşte 28 Mayıs'ta seçimin kaderini değiştirebilecek 19 il!
Sinan Oğan'ın oyları: Yüzde 5.17'nin kaçı Kılıçdaroğlu'na, kaçı Erdoğan'a gider? Yüzde 5.17'nin kaçı Kılıçdaroğlu'na, kaçı Erdoğan'a gider?
Gün verildi: Dev toz bulutu ve asit Türkiye'nin üstüne çökecek, maskesiz çıkmayın! Gün verildi: Dev toz bulutu ve asit Türkiye'nin üstüne çökecek, maskesiz çıkmayın!