Amatör balıkçı ne yapacağını şaşırdı: Köpek balığı ile kısa bir muhabbetimiz oldu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde balık avı için denize açıldığı sırada bir köpek balığının yakın markajı altında kalan amatör balıkçı Savaş Güzel, "Her çıktığım avda köpek balığına rastlamaya başladım" dedi.

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Antalya'da balık avı için denize açıldığı sırada uzun süren yakın markajına uğradığı köpek balığını ‘hoşt' diye kovalayan amatör balıkçı Savaş Güzel'in bu sefer çıktığı avda oltasına köpek balığı takıldı. Akya ya da sinarit balığı tuttuğunu sanıp uzun uğraşlar sonucu oltasını çeken Güzel, köpek balığıyla karşılaşınca neye uğradığını şaşırdı.

“Oğlum ben sana hoşt dememiş miydim?” tepkisini veren Güzel, oltasını kopartıp köpek balığının doğasında kalmasını sağlarken, balık avını da yarıda kesmek zorunda kaldı.

Daha önce Konyaaltı ilçesinde balık avı için denize açıldığı sırada bir köpek balığının yakın markajına uğrayan amatör balıkçı Savaş Güzel'in peşini bu sefer köpek balıkları Kemer ilçesi açıklarında bırakmadı. Yine kıyıdan 2-3 kilometre açığa arkadaşlarıyla ava çıkan Güzel'in oltasına balık takıldı. Balığı yaklaşık 20 dakika uğraşlar sonucu teknesine yaklaştıran Güzel, oltaya takılan balığın köpek balığı olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

“OĞLUM BEN SANA HOŞ DEMEMİŞ MİYDİM?"

İlk tepkisi, “Oğlum ben sana hoşt dememiş miydim?” olan Güzel, köpek balığını tekneye almadan oltanın kopartılması sonucu gitmesine müsaade etti. “Demek ki neymiş; hoşt desek de köpekler gitmiyormuş” diyen Güzel, diğer oltaların da kopmasından dolayı balık avını noktalamak zorunda kaldı.

“KISA BİR MUHABBETİMİZ OLDU, OLTAYI KOPARTIP DOĞAYA BIRAKTIK"

O anları anlatan Güzel, “Balık tutmayı düşünüyorduk. Akya ve sinarit avlayacaktık. Oltayı denize salıyoruz, direkt kopuyordu. Normalde 50-60 kilo ağırlığında balığı çekebilen misinalarımız var. Kancalarımız da özel. Giriş bölümü çentikli, çıkış bölümü çentiksiz. Koptuğu zaman balığın ağzından kanca 1-2 sat sonra düşüyor ve bu sayede balık kurtuluyor. Büyük ihtimal yanak kısmına oturmuş. 150-200 metreden çıkardım, yine aynı manzara. Yaklaşık 22-23 kiloluk güzel bir camgöz balığı. Tekneye alamadık, kancaya da saldırgan olduğu için müdahale edemiyoruz. Yine kısa bir muhabbetimiz oldu, ardından oltayı kopartıp doğaya bıraktık” dedi.

"HER ÇIKTIĞIM AVDA KÖPEK BALIĞINA RASTLAMAYA BAŞLADIM"

Yaşadıklarına bir türlü anlam veremediğini ifade eden Güzel, “Balık nedense ya benim teknemden dolayı ya da benden dolayı, bu aralar iyice köpek balığı denk geliyor. Her çıktığım avda köpek balığına rastlamaya başladım. Ya tekneyi satacağım ya da farklı yerler bakacağım. Hiç av yaptırmıyorlar desem yeri var. Balık avlayacaktım ama yine avımız bölündü. Yine o bölgeyi terk etmek zorunda kaldık, köpek balıkları galip geldi” diye konuştu.

 
 

Kaynak: İHA

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