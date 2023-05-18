Kapalıçarşı'nın son hakkakı zamana direniyor

Kapalıçarşı’da bir hakkak (oymacı) olan Bedros Muradyan, 44 yıldır Zincirli Han’da çelik üzerine mesleğine olan sevgisiyle yazı yazıyor.

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Kapalıçarşı'da bir hakkak (oymacı) olan Bedros Muradyan, 44 yıldır Zincirli Han'da çelik üzerine mesleğine olan sevgisiyle yazı yazıyor.

Kuyumcu kalıplarından, madalyona, düğmeden, rozete birçok eşyayı el emeğiyle üreten Bedros Usta, “Çırağın bana herhangi bir faydası dokunamaz bu içten gelen bir şeydir, öğretmeyle de olmaz. Bir insana ne kadar da resim yapmayı öğretebilirsin ki bir tek fırçayı kalemi nasıl kullanacağını gösterirsin geri tamamıyla kendisine kalmıştır. Kişi bu tür sanatlarda kendi kendini yetiştirir” dedi.

Kaynak: İHA

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