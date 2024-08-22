Dünyanın En Zengin 30 İnsanından Biriydi: Turkcell'in eski Sahibi Karamehmet Dirildi, 2 Sipariş Verdi!

Bir dönemler Forbes’un milyarderler sıralamasından dünyanın en zengin 29. insanı olan Mehmet Emin Karamehmet, geçtiğimiz günlerde yıllar sonra ilk kez Turkcell'in eski CEO'su Murat Erkan'ın paylaşımında görülmüştü.

2000 yılında Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin 29. insanı seçilen, Yapı Kredi Bankası, Pamukbank, BMC, Turkcell, Superonline, Digiturk, Skyturk360, Show TV, Akşam Gazetesi, Show TV ve BMC gibi birçok şirketin kuruculuğunu ve sahipliğini yapmış olan Mehmet Emin Karamehmet, yıllar sonra yeni bir ticaret haberiyle gündem oldu.



MİLYONLARCA DOLARLIK TANKERLER İÇİN ANLAŞMA İMZALANDI



Genel Denizcilik’i (Geden Lines) bünyesinde barındıran Çukurova Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Karamehmet’in kızı Gülsün Nazlı Karamehmet Williams tarafından kontrol edilen Cenevre merkezli Advantage Tankers, iki adet 73.400 dwt’luk yeni LR1 tanker inşaası için K Shipbuilding ile anlaştı.





Haberdenizde.com‘dan Çelik Çelikyaman’ın haberine göre, gemilerin 2025’in üçüncü ve dördüncü teslim edilmesi beklenen isimleri ise Advantage Passion ve Advantage Path olarak belirlendi.

Her bir gemi için 60 milyon dolara yakın ödeme yaptığı bildirilen Advantage’nin K Shipbuilding ile imzaladığı sözleşme ile bu yılki yatırım değerinin 530 milyon doların üzerine çıktığı ifade ediliyor.