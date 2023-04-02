Drift atarak trafiği tehlikeye attı: Polisten kaçmak isteyen sürücü kameralara yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde drift atan ve polisten kaçan sürücü kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Yakalanan motosiklet sürücüsüne ceza yağdı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan motosikletin sürücüsüne drift atmaktan ceza yağdı. 31 bin 590 TL cezai işlem uygulanan sürücünün motosikletiyle drift attığı anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde devriye atarken drift atan motosikletliyi fark ettiler. Polisi gören sürücü kaçmaya başladı. 2 kilometre süren kovalamaca sonucu 16 AKA 464 plakalı motosikletin sürücüsü yakalandı.

Sürücü Süleyman Ç.'ye, Drift atmadan 20 bin 342 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 Bin 190 TL, farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmaktan bin 671, Standart dışı süspansiyon sistemi (helezon yayı kesikliği-air süspansiyon-mekanik süspansiyon vb.)yapılan aracı kullanmaktan 436 TL, Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamaktan 951 TL cezai işlem uygulandı.

Araç 2 ay süreyle trafikten men edildi.

 
 
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