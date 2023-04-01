İstanbul'da taksici dehşeti: Toplu halde saldırdılar!

İstanbul Pendik'te yanında eşi ve çocuğu olan bir sürücü, taksici ile yol verme tartışması yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle taksici grubu, tartıştıkları vatandaşa sokak ortasında saldırdı.

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İstanbul Pendik’te dün akşam saatlerinde iddiaya göre, eşi ve 11 yaşındaki kız çocuğu ile beraber yolda aracıyla ilerleyen Göksel Doğan, yolda duran taksiciye ilerleyemediği için aracını çekmesini söyledi.

Doğan ile taksici arasında tartışma yaşandı. Olaya tanık olup duraktan gelen diğer taksicilerin de müdahil olmasıyla olay arbedeye dönüştü. 7-8 kişilik taksici grubu, Göksel Doğan’a sokak ortasında saldırdı. Doğan’ın eşi de taksicileri engellemeye çalışıp o anları telefonu ile kayda alırken, araçta bulunan 11 yaşındaki kızları ise gözyaşlarına boğuldu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından darp raporu alan Göksel Doğan polise giderek kendisine saldıranlar hakkında şikayette bulundu.

"ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER"

Olayı anlatan Göksel Doğan, "Kızımı okuldan aldıktan sonra eşimin iş yerine gittim. İftar saatine yetişmek için arabayla yola çıktık. Yolda giderken önümüzden taksici yolu kapatmıştı. Selektör yaptım kornaya bastım. Araçtan indim yanına gidip 'burası yol ağzı lütfen çeker misiniz geçemiyoruz' dedim. Bana el kol hareketi yaptı. Tekrar arabama giderken arkadan 7-8 taksici bana saldırdılar darbettiler, kafama vurdular. Yere düştüm. Tekrar kalkıp karşı koymaya çalıştığımda yapamadım çünkü herkes kafama vuruyordu. Bayılmışım zaten. Sonra beni hastanenin aciline kaldırdılar. Darp raporu aldım sonra polis merkezine gidip şikayetçi oldum. Bunlar insan olamaz. Yanımda kızım ve karım varken ne kadar haksız olursam olayım beni sokağın ortasında evire çevire öldüresiye dövdüler. Üstelik bir de oruçluydum" dedi.

"KIZIMIN GECE 3'E KADAR AĞLAMASI BİZİ ÇOK ETKİLEDİ"

Göksel Doğan’ın eşi Eda Doğan ise, "Bu durumda olmak istemezdik bu mübarek aylarda. Taksici magandaları eşime araçta kızım varken saldırdılar. Kızımı o duruma sokmaları, kızımın gece saat 3’e kadar ağlaması bizi çok etkiledi. Bunlar için yapılacak en iyi şey ellerinden ehliyetlerinin alınması. Başkası zarar görmesin istiyorum" dedi.

KAMERALARA YANSIDI

Taksicilerin tartışma yaşadıkları vatandaşa saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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