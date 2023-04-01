Taksim Meydanı’nda turiste kapkaç!

Taksim Meydanı’nda yürüyen İran uyruklu bir turist telefonuyla ilgilendiği esnada kapkaça uğradı.

><

Önceki gün saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda yurda 1 ay önce gelen İran uyruklu turist Zöhre C., meydanda yürüdüğü esnada yaklaşık 50 bin lira değerinde olan cep telefonuyla ilgilenmeye başladı.

O esnada turistin karşısından gelen bir şahıs, bu durumu fırsat bilerek ve turistin dalgınlığından yararlanarak telefonunu kapkaç yaptı. Şahıs ardından koşarak kaçarken, turist ise çığlık atarak onu peşinden kovalamaya başladı.

ESNAF MÜDAHALE ETTİ

Talimhane’ye giren kapkaççıya, turistin çığlıklarını duyan esnaf tarafından müdahale edildi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

ÇAY BARDAĞI FIRLATIP, ÇELME TAKTILAR

Bir esnaf şahsa önce çay bardağını fırlatırken, bir diğeri ise çelme taktı. Şahıs ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen yabancı uyruklu Beşir H.Ç.A.’nın ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen şahıs, 'kapkaç' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Taksim

Benzer Videolar

Van’da bir garip kaza Van’da bir garip kaza
Depremde hayatını kaybeden çocuğun deprem haberi yazdığı ortaya çıktı Depremde hayatını kaybeden çocuğun deprem haberi yazdığı ortaya çıktı
EYT, borç yapılandırması... Yüke isyan eden SGK memurlarından iş yavaşlatma eylemi EYT, borç yapılandırması... Yüke isyan eden SGK memurlarından iş yavaşlatma eylemi
Bursa’da yolcu dolu halk otobüsünde panik anları kameraya yansıdı! Yolcu dolu halk otobüsünde panik anları!
Burçlara özel kolonya üretildi Burçlara özel kolonya üretildi
Eski altın ve gümüş takılar ellerinde yeniden hayat buluyor Eski altın ve gümüş takılar ellerinde yeniden hayat buluyor
Palandöken’de kar ve tipi etkili oldu Palandöken’de kar ve tipi etkili oldu
İşte gelinliklerde 2023 yılının modası ve fiyatları İşte gelinliklerde 2023 yılının modası ve fiyatları
Zonguldak'ta kar ve sis Zonguldak'ta kar ve sis
Kars’a 'Mart karı' yağdı, şehir beyaza büründü Kars’a 'Mart karı' yağdı, şehir beyaza büründü
Erzincan güne karla uyandı Erzincan güne karla uyandı
Ilgaz Dağı geçişinde kar yağışına yakalanan sürücüler yolda kaldı Ilgaz Dağı geçişinde kar yağışına yakalanan sürücüler yolda kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Nisan ayını bolluk ve bereketle geçirecek üç burç belli oldu Nisan ayını bolluk ve bereketle geçirecek üç burç belli oldu
Konsensus Araştırma'dan Muharrem İnce'ye kötü haber: 'Seçim sonucunu etkilemeyecek' Konsensus Araştırma'dan Muharrem İnce'ye kötü haber: 'Seçim sonucunu etkilemeyecek'
Son anketlerden AKP'ye kötü haber: Z Kuşağı Erdoğan'a karşı! Son anketlerden AKP'ye soğuk duş: Z Kuşağı Erdoğan'a karşı!
Sedat Peker görüş değiştirdi, avukatı açıkladı: 'Kızılay'a değil Ahbap'a teslim edin' Sedat Peker görüş değiştirdi: 'Kızılay'a değil Ahbap'a teslim edin'
Murat Gezici: Üniversitelerin neden kapalı tutulduğunu anlıyor musunuz şimdi, gençler bu oyunu bozacak Gezici: Üniversitelerin neden kapalı tutulduğunu anlıyor musunuz şimdi, gençler bu oyunu bozacak