Taksim Meydanı’nda turiste kapkaç!

Önceki gün saat 12.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda yurda 1 ay önce gelen İran uyruklu turist Zöhre C., meydanda yürüdüğü esnada yaklaşık 50 bin lira değerinde olan cep telefonuyla ilgilenmeye başladı.

O esnada turistin karşısından gelen bir şahıs, bu durumu fırsat bilerek ve turistin dalgınlığından yararlanarak telefonunu kapkaç yaptı. Şahıs ardından koşarak kaçarken, turist ise çığlık atarak onu peşinden kovalamaya başladı.

ESNAF MÜDAHALE ETTİ

Talimhane’ye giren kapkaççıya, turistin çığlıklarını duyan esnaf tarafından müdahale edildi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

ÇAY BARDAĞI FIRLATIP, ÇELME TAKTILAR

Bir esnaf şahsa önce çay bardağını fırlatırken, bir diğeri ise çelme taktı. Şahıs ardından vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirildi.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen yabancı uyruklu Beşir H.Ç.A.’nın ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Adliyeye sevk edilen şahıs, 'kapkaç' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Gerçek Gündem