İstanbul'da asker eğlencesi adı altında magandalık!

İstanbul Arnavutköy’de 'asker eğlencesi' adı altında magandalık yapan gençler cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir grup gencin konvoy yaparak trafik akışını durduğu görülürken, bir şahsın ise arkadaşına doğru silahını ateşlediği anlar yürekleri ağızlara getirdi.

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Arnavutköy’de bir grup gencin 'asker eğlencesi' adı altında magandalık yaptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bir grup gencin yolu tamamen kapatarak geçişe izin vermediği görülürken, bir kişi ise belinden çıkardığı silahını arkadaşına doğru ateşledi. Gencin silahını ateşlediği an ise izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

"TERS YÖNDEN GİDİYORLAR"

Öte yandan, yaşanan o anları kaydeden bir vatandaş, "Hem trafiği kapatıyorlar hem de camdan sarkıyorlar, ters yönden gidiyorlar, yol kesiyorlar" diyerek magandalığa tepki gösterdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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