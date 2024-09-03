Dev Zam Geldi: Fiyatı Yüzde 75 Arttı

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, yaptığı yazılı açıklamada, 9 Eylül'de başlayacak olan 2024-2025 yılı eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenci ve velilerin geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 300'e yakın zamlanan kırtasiye ürünleri yüzünden zor durumda olduğunu belirtti. Forma fiyatlarının da en az kırtasiye ürünlerinin fiyatları kadar arttığını söyleyen Bülbül, asgari ücretin 17 bin 2 TL olduğu yerde, iki çocuğun okula başlangıç masrafı 10 bin TL ile 14 bin TL arasında değiştiğine dikkati çekti.

Süleyman Bülbül’ün paylaştığı veriler, okul çantasının yüzde 75, forma masrafının yüzde 100 arttığını ortaya koydu. Bülbül, şunları kaydetti:

Kaynak: ANKA