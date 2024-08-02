Bütün Dünya O Pozu Konuşmuştu! Yusuf Dikeç'e Devlet Tarafından Verilecek Para Ödülü Belli Oldu
Paris 2024 Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazanan milli atıcı Yusuf Dikeç, atış esnasında takındığı rahat tavırlar ve rakiplerinin aksine profesyonel ekipman kullanmamasıyla dünyada gündem olmuştu. Dikeç ve Tarhan'a devlet tarafından verilecek para ödülü belli oldu.
Yusuf Dikeç, Paris Olimpiyatları'nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanırken, Dikeç'in bu başarısı atış sırasında verdiği poz ile dünyaya yayıldı.
Rakiplerinin aksine profesyonel ekipmanlar kullanmayan ve elleri cebinde atış yapan başarılı sporcu, son günlerin dünyada en çok konuşulan isimlerinden biri olurken, usta sporcu görünür de çok düşük popülerliğe sahip bir spor kategorisinin küresel yüzü haline dönüşmüştü.
VERİLECEK PARA ÖDÜLÜ BELLİ OLDU
Takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan ile olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandıran Yusuf Dikeç, İstanbul'dan havayoluyla Ankara'ya geldi. 51 yaşındaki tecrübeli sporcuyu, Esenboğa Havalimanı'nda Türkiye Atıcılık Federasyonu yetkilileri ve genç sporcular, çiçeklerle karşıladı.