Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu Dearsan Shipyard firması, Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilmek üzere Tuzla sınıfı karakol gemileri TCG Kuşadası ve TCG Kumkale'nin teslimatını tamamladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın işletmesine giren gemiler, Katar'a konuşlandırmak üzere yola çıktı.

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Aziz Yıldırım'ın Savaş Gemileri Katar'a Gönderildi - Resim: 1

Yaz aylarında Fenerbahçe Spor Kulübü'nde yapılan başkanlık seçimlerinde Ali Koç'un karşısında aday olan Aziz Yıldırım, yaptığı basın toplantısında "İlk kez devlete iş yapıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yıldırım'ın bu sözleri ile kendisine ait olan Dearsan Shipyard adlı firmayla Türk Deniz Kuvvetleri için 2 adet karakol gemisi ürettiği ortaya çıkarken, uzun süredir tasarım ve üretim aşamaları devam eden gemiler Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.

GEMİLER KATAR'A GÖNDERİLDİ

Türkiye'de savunma sanayii sektörünün önemli şirketlerinden olan Dearsan Shipyard, geçtiğimiz aylarda Nijerya ve Kazakistan gibi ülkelerle de çok sayıda savaş gemisi üretimi için anlaşmaya varmıştı. Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü'nde, TCG Kuşadası ve TCG Kumkale gemilerinin Katar Türk Deniz Unsur Komutanlığı emrinde görevlendirilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

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