İstanbul’daki Artçı Depremler Ne Zaman Bitecek? Uzmanlar Olası Süreyi Açıkladı
İstanbul’da meydana gelen depremlerin ardından kent genelinde hissedilen artçı sarsıntılar, vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı. Arka arkaya yaşanan sarsıntılar nedeniyle birçok kişi evlerine dönmeye çekinirken, artçıların ne zaman sona ereceği merak konusu haline geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilk depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi aynı depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Bu sarsıntının ardından saat 12.49’da yaşanan ikinci depremin büyüklüğü ise 6.2 olarak bildirildi.
200’DEN FAZLA ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ
İkinci büyük depremin ardından bölgede 200'ü aşkın artçı sarsıntı meydana geldi. Bu durum, İstanbul’da yaşayanların güvenlik kaygılarını artırdı. Depremlerin şiddeti azalsa da, sarsıntıların sürmesi endişeyi canlı tutuyor.
ARTÇILAR NE ZAMAN SONA ERECEK?
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, yaşanan artçı sarsıntılarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akgün, 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçıların birkaç ay daha sürebileceğini ifade etti.
Akgün, “Bölgede daha büyük bir depremin meydana gelip gelmeyeceğine dair net bir teknik değerlendirme yapmak şu an mümkün değil. Ancak artçı sarsıntıların devam etmesi bekleniyor,” dedi.
UZMANLAR 2 AYLUK SÜREYE İŞARET EDİYOR
AFAD yetkililerinin yanı sıra deprem bilimciler de, İstanbul’daki artçı depremlerin yaklaşık iki ay boyunca sürebileceği yönünde görüş bildiriyor. Bu süreçte vatandaşların tedbirli olmaları ve resmi kaynaklardan gelen bilgilere dikkatle uymaları gerektiği vurgulanıyor.