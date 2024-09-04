Ayakkabı Devi İflasın Eşiğinde: Şubeleri Tek Tek Kepenk İndirdi

Ünlü ayakkabı devi iflasın eşiğinde. Bu yıl bir düzineden fazla mağazasını kapatan ayakkabı devi, 2 şubesinin daha kepengini kapattı. Clarks markası, şube kapatma haberlerini doğruladı.

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Ayakkabı Devi İflasın Eşiğinde: Şubeleri Tek Tek Kepenk İndirdi - Resim: 1

İngiltere uluslararası ölçekte üretim ve satış yapan ayakkabı devi Clarks, birkaç gün içerisinde iki mağazasının kepenklerini indireceğini duyurdu. Clarks adlı ayakkabı mağazası zinciri, iki popüler mağazanın şok edici kapanışını doğruladı bugün resmi ağızdan doğruladı. Ayakkabı mağazası devi, bu yıl bir düzineden fazla mağazaya veda etti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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