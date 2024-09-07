AVM'de Eşyası Çalınanlar Dikkat: Başvuru Yapıp Tazminat Alabilirsiniz

Her gün binlerce insan alışveriş merkezleri ve cadde mağazalarına giderek ürünleri deniyor, uzun süre mağazalarda vakit geçiriyor. Bu yoğunluk sırasında tüketiciler, alışveriş esnasında çantalarını unutabiliyor ya da hırsızlık olaylarıyla karşılaşabiliyor. Böyle durumlarda mağazalarda sıkça görülen bir uyarı dikkat çekiyor, "Çalınan ve kaybolan eşyalarınızdan mağazamız sorumlu değildir" Ancak bu uyarıya rağmen, bazı durumlarda mağaza sorumlu tutulabiliyor.

Avukat Muhsine Tülin Kavasoğlu’na göre, mağazalar tüketicilerin güvenini kazanan işletmelerdir ve bu güveni haklı çıkaracak şekilde gerekli önlemleri almak zorundadır. Alışveriş sırasında eşyası çalınan bir müşteri, mağazanın beklenen özeni göstermemesi durumunda zararını tazmin ettirme hakkına sahiptir. Bununla birlikte, müşterinin de kendi eşyasını koruma konusunda gerekli dikkati göstermesi gerekmektedir. Her olay kendi içinde değerlendirilir ve tarafların kusur oranlarına göre mağazanın tazminat sorumluluğu belirlenir.