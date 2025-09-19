Türkiye’nin Mücevher Deviydi: 33 Yıllık Sektör Devi İflas Bayrağını Çekiyor! Mahkeme 3 Ay Süre Tanıdı
Pandemi sonrası yaşanan ekonomik kriz tüm sektörleri olumsuz yönde etkilemiş durumda. Artan ham madde fiyatları ve tedarik sorunu şirketleri iflasa sürüklerken gelen son dakika bilgisi piyasaları altüst etti. 1992 yılından beri kuyumculuk sektöründe hizmet veren firma konkordato ilan etti. Mahkeme şirket için 3 ay geçici mühlet kararı verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Artan ham madde fiyatları ve tedarik sorunları tüm sektörlerde iflas haberlerinin gelmesine neden olmaya başladı. Mali zorluklara daha fazla göğüs geremeyen şirketler mahkemelere başvurup konkordato ilan ediyor. Gelen son konkordato haberi ise herkesi şaşkına etti.
Türkiye'de pek çok köklü firma ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato ilan ederken bir şirket daha mahkemeye başvurdu.
33 YILLIK SEKTÖR DEVİ KONKORDATO İLAN ETTİ
1992 yılından itibaren kuyumculuk sektöründe hizmet veren "İnci Gold" ismiyle bilinen "İnci Kuyumculuk Anonim Şirketi" konkordato için mahkemeye başvurdu.
7 GÜNLÜK İTARAZ HAKKI VERİLDİ
Mücevher firması için Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Mahkeme, konkordato dosyası kapsamında üç kişilik geçici komiser heyeti görevlendirdi.
Duruşma tarihi 11 Aralık 2025 olarak açıklanırken karara göre alacaklılar, ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde konkordato talebine itiraz edebilecek.
Yıllık 600 kilo üretim kapasitesi ve 5 bini aşkın ürün çeşidiyle mücevher sektörünün önde gelen üretici firmalarından biri olan İnci Kuyumculuk ve pazarlama şirketi Maya Dizayn aracılığıyla 30'dan fazla ülkeye ihracat yapmaktadır.