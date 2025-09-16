İBB’den Üniversitelilere Müjdeli Haber! 100 Bin Öğrenciye 15 Bin TL Ödeme Yapılacak: Tek Şartla Hesabınıza Yatırılıyor, Tarih Belli Oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), artan ekonomik kriz karşısında öğrencilere destek vermek için atılımlarına devam ediyor. Son olarak İBB, Genç Üniversiteli Desteği kapsamında her sene 100 bin öğrenciye burs desteği sağlıyor. Paylaşılan detaylara göre, açıköğretimde okuyanlar, yurt dışında öğrenim görenler ve lisans için 30, yüksek lisans ve doktora için 40 yaşından büyük olanların burs imkanından yararlanacak. Peki, İBB burs başvuruları ne zaman başlayacak? İBB öğrencilere ne kadar burs veriyor, başvuru tarihleri ne zaman? İşte, 2025 İBB burs başvuru tarihleri ve diğer detaylar...