Burası Amerika Değil Türkiye! İnsanlara Şifa Hayvanlara Mezar Oluyor: İşte O Gizemli Vadi…
Burası Amerika değil Türkiye. Hakkari’de bir mezrada yeraltından çıkan gizemli hava ve kötü koku bölgede yaşayan vatandaşları endişelendirdi. İnsanlara şifa olduğu düşünülen su ve çamur, hayvanlara adeta ölüm saçıyor. Görenler gözlerine inanamıyor.
Kaynak: İHA
Hakkari’nin Akbulut köyüne bağlı Demirli mezrasında yer altından çıkan gizemli hava bölgedeki hayvanlar ölüm saçıyor.
Hakkari-Van kara yolunun 30. kilometresinde bulunan bu esrarengiz vadi, hem jeolojik yapısıyla hem de şifalı olduğu iddia edilen kükürtlü su hayvanlara mezar oluyor.
Hakkâri Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Siyabent Bozkurt, bölgede yaptığı araştırmada bölgede ağır bir kokunun olduğu ve insanların rahatsız olduğunu ifade ederek şunları söyledi:
"Yıllarca bu vadinin yanından geçerken aracın içine sinen kokudan şikâyet ederdik. Meğerse bu koku yer altından çıkan hava ve kükürtten yayılıyormuş. Hava yer yer basınçla çıkıyor, sesler duyuluyor. Gerçekten ürkütücü"
İNSANLARA ŞİFA HAYVANLARA MEZAR OLUYOR
Vadideki kükürtlü suyun ve çamurun insanlar üzerinde olumlu etkiler bıraktığı ileri sürülürken, aynı suyu içen birçok kuşun ise telef olduğu gözlemlendi. Özellikle keklik ve şahin gibi kanatlı hayvanların bu suyu içtikten sonra öldüğü bildiriliyor.
Hayvan ölümlerine dikkat çeken Bozkurt, "Yüzlerce kanatlı kuş susuz kalınca bu sudan içmiş ve telef olmuş. Ancak insanlar buraya gelip çamur banyosu yapıyor, özellikle cilt rahatsızlığı olanlar şifa bulduklarını söylüyor" ifadelerini kullandı.
Bozkurt, hem hayvanlar için tehlike arz eden durumun araştırılmasını hem de şifalı olduğu düşünülen suyun değerlendirilmesini istediklerini belirterek, "Yer altından gelen basınçlı hava ve kötü koku, deprem riskiyle ilgili soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Uzmanlar tarafından jeolojik bir inceleme yapılması gerekiyor" diye konuştu.