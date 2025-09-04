Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı

Dünyada milyarlarca kullanıcısı olan Google, YouTube ve Gmail’de yaşanan erişim engeli herkesi şoke etti. Türkiye’de de yaşanan erişim sorunu birçok şirketi doğrudan etkiledi. Peki Google, YouTube ve Gmail çöktü mü, neden açılmıyor? Uzmanlar bu durumun Çinli hacker'ların siber saldırısı Tuz Tayfunu’ndan kaynaklanabileceğini ifade etti. 80 ülkeyi hedef alınan bu saldırıların onarımı için yapılan bakımlar doğrultusunda kesintilerin yaşandığı iddia edildi.