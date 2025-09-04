Dünyayı Altüst Eden Siber Saldırı! 80’den Fazla Ülke Hedef Alındı
Dünya genelinde yaşanan Google, YouTube ve Gmail’in erişim sorunu herkesi şaşkına çevirdi. Özellikle ülkemizde de erişim sorunları yaşanmaya devam ederken gözler Çinli hacker'ların şimdiye kadarki en büyük siber saldırısı ‘Tuz Tayfunu’na çevrildi. 80 ülkeyi hedef alan ve binlerce şirketi doğrudan etkileyen siber saldırıların Türkiye’yi etkileyip etkilemediği ise merak konusu oldu. Çin merkezli siber saldırı milyonlarca kişiyi doğrudan etkiledi…
Dünyada milyarlarca kullanıcısı olan Google, YouTube ve Gmail’de yaşanan erişim engeli herkesi şoke etti. Türkiye’de de yaşanan erişim sorunu birçok şirketi doğrudan etkiledi. Peki Google, YouTube ve Gmail çöktü mü, neden açılmıyor? Uzmanlar bu durumun Çinli hacker'ların siber saldırısı Tuz Tayfunu’ndan kaynaklanabileceğini ifade etti. 80 ülkeyi hedef alınan bu saldırıların onarımı için yapılan bakımlar doğrultusunda kesintilerin yaşandığı iddia edildi.
Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı üstünlük sağlamak amacıyla onlarca yıldır Amerikan elektrik şebekelerine ve şirketlerine sızarak hassas dosyaları ve çip tasarımları gibi fikri mülkiyet haklarını çalıyor.
Ancak uzmanlar ve yetkililer, bir yıl süren araştırmaların ardından, Salt Typhoon (Tuz Tayfunu) olarak bilinen bir grubun gerçekleştirdiği kapsamlı siber saldırının, Çin'in şimdiye kadarki en iddialı saldırısı olduğu sonucuna vardı.
80’DEN FAZLA ÜLKE HEDEF ALINDI
Amerikan New York Times'ın bildirdiğine göre yetkililer, saldırının 80'den fazla ülkeyi hedef aldığını ve neredeyse her Amerikalıdan bilgi çalmış olabileceğini söyledi. Yetkililer bunu, Çin'in yeteneklerinin ABD ve müttefiklerinin yetenekleriyle rekabet edebileceğinin kanıtı olarak görüyor.
FENERBAHÇE KULÜBÜDE ETKİLENDİ
Türkiye'de de dün çok sayıda firmaya anlık web bildirimi hizmeti veren bir şirket bilgisayar korsanlarının saldırısına uğradı. Bu sistem üzerinden cep telefonlarına bildirim ve mesajlar gönderildi. Fenerbahçe kulübü de saldırıdan etkilendi.
MİLYONLARCA KİŞİNİN VERİLERİ ÇALINDI
Araştırmacılar ortak açıklamada, Tuz Tayfunu saldırısının büyük telekomünikasyon şirketleri ve diğer kuruluşlara sızan, yıllarca süren koordineli bir saldırı olduğunu söyledi. Saldırının kapsamı, ilk başta anlaşıldığından çok daha genişti ve güvenlik yetkilileri, çalınan verilerin Çin istihbarat servislerinin küresel iletişim ağlarını kullanarak politikacılar, casuslar ve aktivistler gibi hedefleri takip etmesine olanak sağlayabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Açıklamada, Çin hükümeti tarafından desteklenen hackerlar “telekomünikasyon, hükümet, ulaşım, konaklama ve askeri altyapı ağları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere küresel ağları hedef alıyor” denildi.
Saldırının, sıradan insanların verilerini depolamak amacıyla mı yapıldığı yoksa bu verilerin saldırı sırasında tesadüfen ele geçirildiği belirsizdi. Ancak Kaiser, bu saldırının kapsamının, Çin'in güvenlik veya diğer hassas hükümet konularında çalışan Batılıları daha dar bir şekilde hedef aldığı önceki saldırılardan daha geniş olduğunu söyledi.