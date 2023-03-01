Adana'da depremlerin ardından kaynak suyu çamur renginde akmaya başladı

Bölgede yaşayan vatandaşlar Adana'nın Feke ilçesine bağlı Kısacıklı Mahallesi'nde yer alan doğal kaynak suyunun 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrasında çamur renginde akmaya başladığını söyledi.

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Adana'nın Feke ilçesine bağlı Kısacıklı Mahallesi'nde doğal kaynak suyunun, yaşanan depremlerin ardından toprak renginde bulanık akması dikkat çekti.

6 Şubat'ta meydana gelen ve on binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler, çevreye de zarar verdi.

Birçok bölgede arazilerin yarılmasına neden olan depremlerin ardından, Adana'nın Feke ilçesine bağlı Kısacıklı Mahallesi'nde vatandaşların şifalı su olarak nitelendirdiği Kısacıklı içme suyunun da rengi değişti. Bulanık ve toprak renginde akmaya başlayan su bölge sakinlerinin dikkatini çekti.

Mahalle sakinleri kaynak suyunun berrak renginin depremlerden sonra değiştiğini söyledi.

 
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Deprem Adana Çevre mücadeleleri
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