Şırnak'ta tırtıl istilası, köylüler tedirgin

Şırnak İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatıldı. Bölgede yapılan arazi çalışmasında Cizre ve İdil ilçelerin yol kenarlarında, yerleşim yerlerinde, boş arazilerde ve hazine arazilerinde yoğun bir çam kese tırtılı olduğuna rastlanıldı.

Saha taramasında popülasyonun yüzde 95'inin yol kenarlarında, yerleşim yerlerinde, boş arazilerde ve hazine arazilerinde, yüzde 5'inin ise ekili tarım alanlarının civarındaki arazilerde olduğu görüldü. İdil ilçesi Ortaköy Muhtarı Şehmus Şığva, tırtılların kendilerini mahvettiğini söyledi. Yetkilerin çare bulmasını istediklerini belirten Sığva, "Bu tırtıllar hem ekinlerimizi, hem malımıza zarar veriyorlar. Evimize kadar giriyorlar. Çocuklarımız korkuyorlar” dedi.

Kaynak: İHA