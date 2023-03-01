Şırnak'ta tırtıl istilası, köylüler tedirgin

Şırnak'ta, Cizre ve İdil ilçelerindeki çam kese tırtılı istilası bölge halkını tedirgin ederken, tarım alanlarını da tehdit ediyor.

Son Güncelleme:

Şırnak İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede inceleme başlatıldı. Bölgede yapılan arazi çalışmasında Cizre ve İdil ilçelerin yol kenarlarında, yerleşim yerlerinde, boş arazilerde ve hazine arazilerinde yoğun bir çam kese tırtılı olduğuna rastlanıldı.

Saha taramasında popülasyonun yüzde 95'inin yol kenarlarında, yerleşim yerlerinde, boş arazilerde ve hazine arazilerinde, yüzde 5'inin ise ekili tarım alanlarının civarındaki arazilerde olduğu görüldü. İdil ilçesi Ortaköy Muhtarı Şehmus Şığva, tırtılların kendilerini mahvettiğini söyledi. Yetkilerin çare bulmasını istediklerini belirten Sığva, "Bu tırtıllar hem ekinlerimizi, hem malımıza zarar veriyorlar. Evimize kadar giriyorlar. Çocuklarımız korkuyorlar” dedi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Depremzede çocuklar seyyar salıncakla eğlendi Depremzede çocuklar seyyar salıncakla eğlendi
Yılın ilk yavru Van kedileri dünyaya geldi Yılın ilk yavru Van kedileri dünyaya geldi
Depremde birleşen dağlar doğal göl oluşturdu Depremde birleşen dağlar doğal göl oluşturdu
Fahrettin Koca'nın özür açıklaması akıllara Güldür Güldür skecini getirdi Fahrettin Koca'nın özür açıklaması akıllara Güldür Güldür skecini getirdi
Adana'da depremlerin ardından kaynak suyu çamur renginde akmaya başladı Adana'da depremlerin ardından kaynak suyu çamur renginde akmaya başladı
4 yıllık binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları çıktı 4 yıllık binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları çıktı
Elbistan'da endişe yaratan görüntü: Depremle yarılan tarlalardan yüzeye su çıktı Elbistan'da endişe yaratan görüntü: Depremle yarılan tarlalardan yüzeye su çıktı
Adıyaman’da hasarlı binalar yıkılıyor Adıyaman’da hasarlı binalar yıkılıyor
İstanbul’da yoğun sis İstanbul’da yoğun sis
Depremzede çocuklar için ‘Ali Babanın bir çiftliği var’ şarkısını söyleyen emekli imam o anları anlattı Emekli imam depremzede çocuklar için ‘Ali Babanın bir çiftliği var’ şarkısını söyledi
Saros Körfezi'nde deniz suyu çekildi: Yüzdükleri alanda yürümeye başladılar Saros Körfezi'nde deniz suyu çekildi: Yüzdükleri alanda yürümeye başladılar
Depremzedeler Hatay'a dönüyor: Memleketimizi, topraklarımızı bırakmayacağız Depremzedeler Hatay'a dönüyor: Memleketimizi, topraklarımızı bırakmayacağız
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul’un ilçe ilçe risk haritası açıklandı: En sağlam ve riskli bölge neresi? İstanbul’un ilçe ilçe risk haritası açıklandı: En sağlam ve riskli bölge neresi?
Son anket: Kılıçdaroğlu 12 puan geriden geldi, Erdoğan'ı farkla geçti Kılıçdaroğlu 12 puan geriden geldi, Erdoğan'ı farkla geçti
Net tarih verildi: Gram altın için korkutan açıklama Net tarih verildi: Gram altın için korkutan açıklama
'Çok şaşıracaksınız' diyerek alan ismi açıkladı: Adnan Oktar'ın lüks villası satıldı 'Çok şaşıracaksınız' diyerek alan ismi açıkladı: Adnan Oktar'ın lüks villası satıldı
Jeoloji profesörü 4 il için uyarıda bulundu: 'Biz depremden kurtulamayız' Jeoloji profesörü 4 il için uyarıda bulundu: 'Biz depremden kurtulamayız'