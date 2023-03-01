Yılın ilk yavru Van kedileri dünyaya geldi
2023 yılının ilk yavru Van kedileri dünyaya geldi Üç anne Van kedisi, 11 yavru doğurdu Her yıl yerli ve yabancı on binlerce kişinin ziyaret ettiği Van Kedi Villası'nda koruma altında bulunan kedilerin bu yılki ilk yavruları dünyaya geldi.
Türkiye'de milli ırk olarak tescillenen ve ünü sınırları aşıp dünyaya yayılan Van kedilerinin neslinin devamı için çalışmalar özverili bir şekilde sürüyor.
Cana yakınlığı, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü, tilki kuyruğuna benzeyen uzun ve kabarık kuyruğu, değişik göz renkleri ve suya düşkünlüğüyle kentin en önemli değerlerinden olan Van kedilerinin 2023 yılındaki ilk yavruları dünyaya gözlerini açtı. Bu yıl ilk olarak 3 anne Van kedisi, 11 yavru doğurdu.
Kaynak: İHA
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