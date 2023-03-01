4 yıllık binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları çıktı

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından en çok etkilenen iller arasında bulunan Malatya’da binlerce bina yıkılırken, 10 binlerce bina da ağır hasar aldı.

Malatya’da ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları bırakıldığı görüldü.

Binada oturan vatandaş, binanın kolon ve kiriş aralarına bırakılan tahta ve kadran parçalarını bırakanlar hakkında yasal işlem yapılması istedi.

Kaynak: İHA