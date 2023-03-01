Depremde birleşen dağlar doğal göl oluşturdu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaklaşık 2 dakika süren sarsıntı anında, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İdilli ve Değirmencik mahallelerinde bulunan iki dağ birleşti.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerde yaklaşık 2 dakika süren sarsıntılardan en fazla etkilenen yerler arasında bulunan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İdilli ve Değirmencik Mahalleri arasında bulunan 2 dağ birleşmişti. Dağlardan kopan dev kaya ve toprak parçalarının İdilli mahalle yoluna ve İdilli dersine akması sonucu yol trafiğe tamamen kapandı.

Daha önceden yol ve piknik alanı olarak kullanılan bölümde ise doğal göl oluştu. Bölgede bulunan elektrik direkleri ve ağaçlar da suların altında kaldı. Kopan dev kaya parçaları ve zarar gören ağaçlar ile elektrik direkleri dehşetin boyutunu gözler önüne sererken, oluşan doğal gölet ise seyrine doyum olmayan manzaraya neden oldu.

Kaynak: İHA

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Deprem
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