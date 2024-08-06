460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı!

27 Temmuz 2024 tarihinde yapılan 'Çılgın Sayısal Loto' çekilişi ile Milli Piyango, 460 milyon 913 bin 735 TL'lik ikramiyeyi tek bir talihliye dağıttı ve Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesini vermiş oldu. Talihlinin kim olduğu merak edilirken, hangi şehirde yaşadığı ortaya çıktı.

460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı! - Resim: 1

Yılbaşında yapılan çekiliş ile 400 milyon TL dağıtan Milli Piyango, en büyük ikramiye rekorunu 27 Temmuz tarihli çekilişle yeniden kırdı.

ÖDEYECEĞİ VERGİ BELLİ OLDU

Aylardır sahibini bulmayan ihale, 27 Temmuz tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde sahibini buldu. Şanslı talihli 460 milyon 913 bin 735 TL ikramiye kazanarak hem adını süper zenginler arasına yazdırdı hem de Türkiye tarihinde bir şans oyunu çekilişinden kazanılan en yüksek parayı elde etmiş oldu.

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