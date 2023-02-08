2, 4 ve 6 yaşındaki 3 çocuk anne ve anneanneleriyle birlikte 40 saatin sonunda kurtarıldı

Hatay’da depremde yerle bir olan 600 Konut sitesinde bir anne ve 3 çocuğu, İstanbul’dan misafir olarak geldikleri evde enkaz altında kaldı. Anneanne, anne ve 2, 4 ve 6 yaşındaki 3 çocuk, 40 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

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Kahramanmaraş’taki depremlerden etkilenen 10 ilden Hatay’da 2 binden fazla konut hasar görürken, binaların birçoğu yerle bir oldu.

600 Konut sitesinde de tüm yapılar yıkılırken, ailelerin enkaz altındaki umutlu bekleyişi devam ediyor. İstanbul’dan akrabalarına misafirliğe gelen anne Zeynep ve çocukları Celal (6), Elif (4), Ecrin (2) Yılmaz ve anneanneleri enkaz altında kaldı. 40 saatin ardından beş aile üyesi de AFAD ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Duygularını anlatan baba Ahmet Yılmaz, “Allah bin kere razı olsun, eşim ve çocuklarımdı. Rabbim bu duyguyu herkese yaşatsın. İstanbul’dan geldim. Biz kazmaya başladık, sonra termal kamera geldi. Bizi gören ekipler 'Biz kurtaracağız' dediler. Uzun uğraş sonucu ailemize sağ salim ulaştık” dedi.

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