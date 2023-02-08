42 saat sonra enkazdan çıkarılan 16 yaşındaki Haticenur'un ilk isteği limonlu su oldu

Hatay’da 42 saat sonra enkazdan çıkartılan Haticenur Aslı Ardıç’ın ilk sözleri, “Bana limonlu su verin" oldu.

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Hatay’da depremde yıkılan Sanayi Mahallesi 600 Evler Sitesi'nden 42 saat sonra canlı bir kişi daha çıkartıldı. Haticenur Aslı Ardıç (16), ekiplerin saatler süren çalışması sonucunda enkazdan sağ olarak çıkartıldı.

Ekipler titiz çalışma sonucunda Haticenur Aslı'ya ulaştı. Kurtarma ekiplerinin sürekli konuşarak moral verdiği Haticenur Aslı, ekiplere “Bana limonlu su verin” dedi. O görüntüler ise yürekleri ısıttı. Ambulansa konulan Haticenur Aslı Ardıç’ın bacaklarından ve omuz bölgesinden darbe aldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Deprem
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