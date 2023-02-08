Kocaeli'den deprem bölgelerine giden ekip 24 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

İki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için Kahramanmaraş ve Adıyaman'a giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile A Takımı ekipleri, sahadaki arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AFAD koordinesinde çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, Kahramanmaraş'ta 16, Adıyaman'da 8 vatandaşı enkaz altından sağ çıkardı.

Ekiplerin kurtardığı kişiler arasında Adıyaman'da yıkılan 5 katlı binanın enkazından çıkarılan Ela ve Ecrin Arslan isminde 4 yaşındaki kızlar da yer aldı. Kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.