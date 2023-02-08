Kocaeli'den deprem bölgelerine giden ekip 24 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler sebebiyle afet bölgelerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şimdiye kadar 24 kişiyi enkazdan sağ kurtardı.

İki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için Kahramanmaraş ve Adıyaman'a giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile A Takımı ekipleri, sahadaki arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AFAD koordinesinde çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, Kahramanmaraş'ta 16, Adıyaman'da 8 vatandaşı enkaz altından sağ çıkardı. 

Ekiplerin kurtardığı kişiler arasında Adıyaman'da yıkılan 5 katlı binanın enkazından çıkarılan Ela ve Ecrin Arslan isminde 4 yaşındaki kızlar da yer aldı. Kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin deprem bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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