Göçük altından kurtarıldı, ilk sözleri 'Hepinizi çok seviyorum' oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay’da çöken binanın enkazı altında kalan 56 yaşındaki Fatma Çalışken, 42 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan çıkartılan Çalışkan'ın kendisini kurtaran Türk askerine ilk sözleri ise “Hepinizi çok seviyorum” oldu.

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Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor. Hatay merkezde enkaz altında kalan 56 yaşındaki Fatma Çalışkan, 42 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Enkazdan kurtarılan Fatma teyzenin kendisini kurtaran Türk askerine ilk sözleri ise “Hepinizi çok seviyorum” oldu.

Ekipler, yerle bir olan 8 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Bölgede bekleyen ambulansla hastaneye kaldırılan Çalışkan'ın ayaklarında ağrılar olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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