Web Sitelerin Sonunda Gördüğümüz ‘.com’ Bakın Aslında Ne Anlama Geliyor

Her web sitesi, internet üzerinde benzersiz bir adrese sahiptir. Bu adreslere "domain" ya da "alan adı" denir. Alan adları genellikle sitenin ismini içerir ve bir uzantıyla tamamlanır. En yaygın uzantılar arasında ".com", ".net" ve ".org" bulunur. Ancak bu uzantılar sadece birer ek değil, aynı zamanda sitenin türünü ve amacını ifade eden bir kimliktir.

Sitelerin tercihlerine bakıldığında;

“.com”: Ticari işletmeler için popülerdir.

“.org”: Genellikle kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından tercih edilir.

“.net”: Ağ teknolojileri ve internet hizmetleri sunan sitelerle ilişkilidir.

Bu uzantılar, siteyi ziyaret eden kullanıcılara içerik türü hakkında bir ipucu verir ve hedef kitleye yönelik bir imaj oluşturur.

".com" UZANTISININ KÖKENİ

".com" uzantısı, İngilizce "commercial" (ticari) kelimesinden türetilmiştir. Başlangıçta, yalnızca ticari kuruluşlar için tasarlanmış bir domain uzantısıydı. Ancak zaman içinde kullanım alanı genişledi ve herkesin erişimine açıldı. Bugün ".com", hem bireysel kullanıcılar hem de işletmeler için en çok tercih edilen uzantı hâline geldi.

Bunun en büyük sebeplerinden biri, ".com" uzantısının herhangi bir özel sınırlama olmaksızın kolayca satın alınabilmesidir. Böylece farklı sektörlerden pek çok işletme ve kişi bu uzantıyı kullanmaya başladı.

Kaynak: Haber Merkezi