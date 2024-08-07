Taşındıkları Evdeki Halının Altından Servet Çıkardılar: Tam 1 Milyon TL!

Yeni bir eve taşınan çift, satın aldıkları 30 yıllık evde tadilat işine girişti. Evdeki yıpranmış halıları kaldırdıklarında ise büyük bir sürprizle karşılaştılar. Çift, halının altından servet çıkardı. Değeri tam 1 milyon 71 bin TL civarında.

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Taşındıkları Evdeki Halının Altından Servet Çıkardılar: Tam 1 Milyon TL! - Resim: 1

İngiltere’nin başkenti Londra'nın Walthamstow Kenti'nde yaşayan 37 yaşındaki Josh Brooks ve 38 yaşındaki eşi Emily, 30 yıllık bir evi satın aldıktan sonra tadilat yapmaya karar verdi. Maliyetleri düşürmek adına bazı basit işleri kendileri üstlendiler. İlk olarak, yıpranmış halıyı kaldırıp atmakla başladılar.

Mynet’te yer alan habere göre, çalışma kıyafetlerini giyip halıyı sökmeye başladıklarında, zeminin çok pahalı bir ahşaptan yapıldığını fark ettiler. Bu keşif karşısında büyük bir sevinç yaşadılar ve halının tamamını kaldırarak ahşap zemini tamamen ortaya çıkardılar.

Kaynak: Gerçek Gündem

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