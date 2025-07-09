Ne Klima Ne de Vantilatör! Sıcak Havalarda Evi Buz Gibi Yapıyor

SERİNLİK SUNAN BİTKİLER HANGİLERİ?

Evin havasını serinletmek isteyenler için bazı bitkiler öne çıkıyor. Bunlar arasında yer alan areka palmiyesi, büyük yaprakları sayesinde gölgeleme etkisi oluştururken havanın nem oranını da artırıyor. Yelken çiçeği (barış çiçeği), hem havayı temizliyor hem de bulunduğu ortamın ısısını dengeliyor.

Aloe vera, yalnızca cilt için değil, iç mekanlarda nem dengesini sağlamakta da etkili. Eğrelti otu ve salon sarmaşığı ise hava sirkülasyonunu artırarak ferahlık hissini güçlendiriyor. Bu bitkiler, sessizce görev yaparken ortamda gözle görülür bir rahatlama yaratıyor.

BİTKİLERİ DOĞRU KONUMLANDIRMAK SERİNLİĞİ ARTIRIYOR

Bitkilerden en yüksek faydayı alabilmek için yerleşim planı büyük önem taşıyor. Özellikle güneş ışığı alan pencere kenarlarına yerleştirilen geniş yapraklı türler, içeri giren sıcak ışığı filtreleyerek iç ortamı daha serin tutabiliyor.