Koçlardan İpek Kıraç'a Mega Yat Destek Gecesi: Gazeteciler, İş İnsanlarının Olduğu Etkinlikte Dikkat Çeken Detay

Koç ailesi, İpek Kıraç'a destek vermek için düzenlenen mega yat destek gecesinde tam kadro yer aldı. Fakat bir eksik gözlerden kaçmadı. Geceye iş dünyasından ve basından da bilinen isimler katıldı. Rahmi Koç, geceye sonradan dahil olurken Ali Koç ve Acun Ilıcalı da programda yer aldı.

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Koçlardan İpek Kıraç'a Mega Yat Destek Gecesi: Gazeteciler, İş İnsanlarının Olduğu Etkinlikte Dikkat Çeken Detay - Resim: 1

Koç ailesi, İnan Kıraç’ın arasının açıldığı manevi kızı ve Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Kıraç için bir gece düzenledi. Geceye iş ve medya dünyasından birçok isim katıldı.

Ertuğrul Özkök, T24'teki köşesinde Koç ailesi ve İpek Kıraç’ın bir araya geldiği özel bir geceyi kaleme aldı. Mega yat destek gecesine Koç ailesinin birçok üyesi tam kadro katılırken, dikkat çeken bir eksiklik vardı.

KOÇ AİLESİ VE İPEK KIRAÇ’IN DESTEK GECESİ

Mega yat destek gecesi, Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından İpek Kıraç’a destek vermek amacıyla düzenlendi. Koç ailesi, bu anlamlı gecede tam kadro yer aldı ve Kıraç’a desteklerini gösterdi. Ancak Ömer Koç’un eksikliği ise gözlerden kaçmadı. Özkök, yazısında gecenin detaylarına yer vererek, Koç ailesinin İpek Kıraç’a olan desteklerini ve birlikteliklerini vurguladı. Koç ailesinin üyeleri, İpek Kıraç’a olan inançlarını ve güvenlerini bir kez daha gösterdi.

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