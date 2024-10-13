Ispanak Tahtını Kaybetti! Demirin En Zengini Bu Sebzede

Yıllardır demir bakımından en zengin sebzelerden biri olarak bilinen ıspanak, yeni araştırmalar ve uzman görüşlerine göre tahtını bu sebzeye kaptırdı. Beslenme uzmanlarının açıklamaları, bu sebzenin demir içeriğiyle dikkat çektiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Ispanak Tahtını Kaybetti! Demirin En Zengini Bu Sebzede - Resim: 1

Vücutta sağlıklı bir işleyiş için büyük önem taşıyan demir eksikliği, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Sonbaharın gelişiyle pazarda yerini alan pazı ise demir eksikliğine karşı adeta bir şifa kaynağı olarak öne çıkıyor. Demir açısından oldukça yüksek değerlere sahip olan pazı, aynı zamanda çeşitli vitamin ve minerallerle de vücudu destekliyor.

İşte pazıda bulunan vitamin ve mineraller...

Kaynak: Haber Merkezi

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