Hafızası en zayıf kan grubu : En düşük zekaya sahip kişiler bu gruptan çıkmaktaymış

Bazı araştırmacılar, kan gruplarının genetik yapılarından kaynaklanan farklılıkların, beyin fonksiyonları üzerinde belirleyici olabileceğini savunmaktadır. Artı Gerçek'teki bilgilere göre; Kan grubu ve zeka arasındaki ilişki konusunda yapılan araştırmalar, ilginç sonuçlar ortaya koymaktadır. Bilim insanları, kan gruplarının zeka seviyesi üzerinde etkili olabileceği konusunda farklı görüşlere sahiptir.