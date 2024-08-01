Hafızası en zayıf kan grubu : En düşük zekaya sahip kişiler bu gruptan çıkmaktaymış

Kan grubu ve zeka arasındaki ilişki konusunda yapılan araştırmalar, son yıllarda bilim dünyasında büyük ilgi uyandırmaktadır. Kan gruplarının zeka seviyesi üzerinde etkili olup olmadığı konusundaki tartışmalar, farklı disiplinlerden gelen bilim insanları arasında devam etmektedir.

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Hafızası en zayıf kan grubu : En düşük zekaya sahip kişiler bu gruptan çıkmaktaymış - Resim: 1

Bazı araştırmacılar, kan gruplarının genetik yapılarından kaynaklanan farklılıkların, beyin fonksiyonları üzerinde belirleyici olabileceğini savunmaktadır. Artı Gerçek'teki bilgilere göre; Kan grubu ve zeka arasındaki ilişki konusunda yapılan araştırmalar, ilginç sonuçlar ortaya koymaktadır. Bilim insanları, kan gruplarının zeka seviyesi üzerinde etkili olabileceği konusunda farklı görüşlere sahiptir.

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