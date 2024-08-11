Dünyada Eşine Nadir Rastlanıyor, Hasadı 20 Gün Erken Başladı: Kamyonlar Kasa Kasa Alıyor

Türkiye ona doyacak. Aşırı sıcaklar nedeniyle hasadı 20 gün erken başladı. Hummalı bir şekilde tarladan toplanıyor. Kamyonlar kasa kasa doldurmak için sıra oldu.

Dünyada Eşine Nadir Rastlanıyor, Hasadı 20 Gün Erken Başladı: Kamyonlar Kasa Kasa Alıyor - Resim: 1

Bursa'nın bazı bölgelerinde yetişen ve dünyanın en kaliteli siyah inciri olarak kabul edilen meyvede hasat başladı. Hava şartlarından dolayı geçen seneye göre 20 gün erken hasadına başlanan siyah incirde bu sene dökülme yaşanmadığı için rekolte yüzde 15 arttı.
Raf ömrü, dış görünüşü ve tadıyla dünyanın en kaliteli inciri olarak kabul edilen Bursa'nın siyah incirinde hasat başladı. Bu sene havanın erken ısınması ve yağmurların yağmasıyla siyah incir hem kalitesini arttırdı hem de rekoltesini yükseltti. Hummalı bir şekilde tarlalardan toplanan incirler tezgahlarda yerini almaya başladı.

Kaynak: İHA

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